韓國央行表示，受到產品出口下滑以及當地民眾出國旅遊增加，元月經常帳繼去年12月出現26.8億美元順差之後，大轉向變成逆差45.2億美元，也創1980年此數據開始編撰以來最高單月赤字。
權值股中，三星電子跌1%，SK海力士也跌2.69%。電池業者中，LG energy Solutions漲0.36%，三星SDI漲0.68%，SK On母公司SK Innovation更是大漲5.22%。
韓元兌一美元匯價在1,324.2附近，韓元貶2元。
在經濟報告不佳影響之下，韓股10日開低走低，最後也跌破2400點整數關卡，收在2,394.59點，跌24.5點或1.01%，連跌3日。同時，韓元走貶，外資法人共賣5620億韓元。
韓國央行表示，受到產品出口下滑以及當地民眾出國旅遊增加，元月經常帳繼去年12月出現26.8億美元順差之後，大轉向變成逆差45.2億美元，也創1980年此數據開始編撰以來最高單月赤字。
權值股中，三星電子跌1%，SK海力士也跌2.69%。電池業者中，LG energy Solutions漲0.36%，三星SDI漲0.68%，SK On母公司SK Innovation更是大漲5.22%。
韓元兌一美元匯價在1,324.2附近，韓元貶2元。
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