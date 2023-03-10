玉里鎮許多路口反射鏡被當成槍靶射擊，鏡面坑坑洞洞。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

玉里鎮建設課長葉佳棋向警方報案，希望遏止不良行爲。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

路口轉角的反射鏡，對於消除駕駛人的視線死角有重要功能，花蓮縣玉里鎮今年2月起陸續發生反射鏡被棍棒打凹、有的疑似被當成槍靶打得坑坑洞洞，已超過20面反射鏡遭到破壞，玉里鎮長龔文俊氣得報警處理，請警方協助調查並加強巡查。

龔文俊說，今年2月起陸續有里長報公所修繕反射鏡，起初以為自然損壞，後來發現數量愈來愈多，15個里的里長都來通報，反射鏡毀損超過20支，鎮內鬧區跟偏鄉地區都有，看起來像ＢＢ槍射擊的，也有棍棒打壞的，讓人怵目驚心。

他說，每支估算汰換費用約5000至1萬多元不等，公所已更換修繕花費不少經費，呼籲惡作劇當作好玩，應該及時收手，對於這樣的情況，公所不能放任，今天請建設課長葉佳棋向警方報案，希望遏止不良行爲，也請警方加強巡查。

三民里里長蔡富貴說，地方里長能拿到經費很不容易，希望大家可以愛護公物，不要惡意破壞，路口反射鏡作用，是要提升行車安全，讓用路人知道對象是否有來車，鏡面模糊、失去功能，危及行車安全。

玉里警分局指出，接獲玉里鎮公所通報後，會協助公所蒐集證據，並安排現勘，協助調查，若調查屬實將依法究辦，呼籲有心之人切勿以身試法。