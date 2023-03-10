全台唯一嘻哈選秀實境節目三立、MTV《大嘻哈時代2》節目中三位評審蔡詩芸、迪拉胖及陳星翰也是賽程中的靈魂人物，在經歷五個月的相處下，3人默契不在話下，各有各的特色，就誠如迪拉胖的比喻，蔡詩芸是個高冷又充滿母愛的辣妹，而陳星翰則是自帶迷因產生器，自卑又帥氣的天才，而迪拉胖說自己是一個口無遮攔的幹話阿伯。

迪拉胖強調當初謝乾乾能想到這個評審組合，「不是天才就是神經病！」特別有感是「大嘻哈時代2」直到第八集，他們三個人可能才磨合到一個很不錯的程度，然後節目就要結束了。迪拉胖覺得這次評審經驗是個很特別的旅程，特別是他和鄉民對幹的技能，短短半年讓他提升80％左右，而陳星翰不按理出牌，也讓網友認為他就是「大嘻哈時代迷因魔人」，主持到現在連觀眾們都不知道陳星翰下一步會要出哪一招。

本周，有些選手的舞台表現十分有畫面感，像29Groove演出模仿沈玉琳跳捷舞，迪拉胖在評論的時候就說：「我非常確認他是吃到陳星翰的口水，隊長的口水吃下去，就會變成神經病。」對自己隊員這次表現，陳星翰說是選手自己的創意，他看得超爽，而也對選手的音樂表現絕對信任。另一位參賽者比杰也是陳星翰的隊員，在訪問時比杰的過動表現，讓主題導師陳星翰招架不了。

為了鼓勵這些過動有特色的怪咖，迪拉胖誇讚他們的基本功很不錯，連蔡詩芸都狂笑不止，覺得他們人設超級有趣，迪拉胖特別提醒「音樂圈有時候會把這樣的形象與人設不當一回事，會覺得你不夠認真，如果哪一天想要發專輯，可能這個部分會受到阻礙。」讓賀瓏也笑虧「什麼人帶什麼人，陳星翰帶的都是一群怪咖。」陳星翰回嘴「抽到我就是一種吸引力法則。」而他搞怪的展現也讓阿達笑說陳星翰就是有「中二病」。

而本周選手又將經歷殘酷的淘汰過程，看到選手們進步但評審仍需狠心淘汰，蔡詩芸就像媽媽般，先給大家鼓勵，針對每個選手給予評論，譬如她覺得有些選手有時表現會有點卡卡，有時也經常拍子跑掉，但看到選手完美的演出，她又會邊拭淚邊為他們加油，她說：「有些人舞台上是炸的，卻仍有一些問題，但讓選手淘汰又會覺得不公平，是誰淘汰都很捨不得。」而陳星翰也覺得「每次在淘汰人的時候都很掙扎，像是傳統比賽會出現的，那我到底要個人特質還是技術？十分矛盾！」更表示這次大家都有超過他的期待，不管誰被淘汰都會留下很棒的表演，很為他們感到驕傲。