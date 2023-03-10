新竹市警局為了宣導反詐騙，除了成立打詐隊，更請來新竹市長高虹安錄製防詐宣導音檔，獻唱五月天的《突然好想你》，今起將透過垃圾車、賣場、里長辦公室多點循環播放，盼透過「洗腦」方式，讓民眾注意到各類詐騙手法，小心查證不要被騙。

近期新竹市民可能會發現倒垃圾時，明明眼前開來的是垃圾車，但耳邊傳來的歌曲不是少女的祈禱，而是高虹安的歌聲，唱著五月天的歌詞，「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心」，提醒民眾如果多年不見的朋友，突然打來借錢，很有可能詐團假扮親朋好友要來騙錢。

高虹安這次特地「獻唱」宣導反詐，她說，近來警政署的阿昭署長親自下海拍反詐宣導，令她印象深刻，市警局長張素菱也聽說她的歌聲「還可以聽」，因此邀請她錄音反詐宣導，希望吸引民眾注意不要被騙。

市警局長張素菱日前也到電台錄製反詐騙宣導影音，分析詐騙集團的慣用話術及伎倆，呼籲廣大的聽眾朋友們，勿輕信不明網站進行投資、輕易提供個人資料或聽其指示操作ATM或電子錢包，留意潛藏詐騙話術。