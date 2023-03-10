太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛自爆，我外交部長吳釗燮曾在2月探詢建交可能，當時他直白要求5000萬美元金援，使台灣又被譏為「凱子外交」。對此，吳釗燮今(10日)證實有和帕努埃洛交換意見，但對金援絕口不提，僅稱報導與事實有出入，而行政院長陳建仁也強調，當兩個國家彼此友好、互相幫忙，就不叫凱子外交。

立法院今日繼續邀請陳建仁備詢，針對帕努埃洛要求金援一事，國民黨立委楊瓊櫻質疑台灣是否又再行「凱子外交」，但陳建仁聲稱不知情，吳釗燮則坦言，確實有和帕努埃洛交換意見，但對於金援是否屬實並未回應，僅稱「報導與事實有出入」。

楊瓊櫻追問，凱子外交能讓民眾得到什麼，陳建仁回覆，台灣需要爭取世界上理念相同的國家，一起合作，增進台灣在世界上更多的夥伴，但楊瓊櫻不解，如果要台灣支付那麼多錢才能與對方建交，陳會同意嗎？吳釗燮這時緩頰，台灣每年都會和友邦討論如何協助當地，使經費能做到福國利民。

楊瓊瓔直言，人民都支持台灣要有外交，但如果是花錢建交的「凱子外交」，究竟能得到什麼，但陳建仁反駁，當兩個國家彼此友好、互相幫忙，包括在很多場合上會替台灣爭取權益，就不叫凱子外交，「外交需要不斷擴張。」