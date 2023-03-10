邊境解封後出國旅遊回溫，日本即將進入櫻花季，4月初又遇到台灣要放清明節5天連假，票價結構直逼春節，其中大阪5天4夜團費4萬2800元起，高出東京1萬元。旅行業品質保障協會分析，業者做日本線會把重心放在大阪，無論是關西櫻花、立山開山，都只能搶大阪的機位，且旅行社有與航空公司簽約拿到較便宜的票，旅客自己訂只有票面價。

品保協會今舉辦記者會，公布今年第2季各路線旅行團參考價格，說明合理團費、旅遊特色及市場售價差異。協會指出，第2季是出遊的好時節，泰國4月中有潑水節、日本3月底至5月初可賞櫻、立山黑部4月15日開山、美國黃石公園5月重新開放、歐洲春暖花開且晝長夜短等。

日本仍是台灣旅客心中旅遊目的地第1名，但接下來3月底至4月中賞櫻期間，價格會高出許多，大阪5天4夜團費落在4萬2800元至6萬2800元，東京5天4夜團費落在3萬3900元至4萬7900元。

品保協會東北亞線委員、晴日旅行社總經理黃清涼指出，日本線供應機位越來越足，航空公司也開始開2線城市，但當地地勤人力不足的問題仍然存在，航空公司正努力解決中。3、4月份櫻花行程已賣出8、9成，之後想看櫻花，建議往東北方向走，櫻花開得較慢。

黃清涼表示，大多旅行社把重心放在大阪，無論是關西賞櫻花、立山開山，都只有大阪機位，各業者必須去搶。櫻花最熱門就是京都與大阪，加上開花時間碰上台灣連休5天，票價結構跟過年一樣，旅客自己訂票只能拿到票面價，旅行社則因與航空公司簽約合作，有較便宜價格。

品保協會今年擴大舉辦「國際金旅獎」，鼓勵業者創新更多優質行程以提升旅遊品質，並與各國駐台旅遊推廣單位合作，舉辦各國「優質行程雙認證」，首個合作國家為韓國，品保協會今日與韓國觀光公社簽約，期待更多業者包裝優質韓國旅遊團，提供旅客不一樣的韓國行程體驗。