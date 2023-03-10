「神鬼交鋒」警察版！余姓無業男子去年對外佯稱是「刑事警察局組長」，誆稱可低價出售使用年限到期、需汰換的警用Apple手機、Gogoro機車，甚至可介紹進入警局當雇員、代訂靶場實彈打靶、或代為投資美國股票，2個月就騙走6人共65萬2500元。台北地檢署依加重詐欺等罪起訴這名假警察。由於警方搜索查扣余男大批假警察衣服及裝備，懷疑尚有被害人，另擴大偵辦中。

此外，余男不只被控假冒刑事局組長四處騙錢外，也被一名女子指控騙色涉嫌性侵，但余男辯稱他與女子原本就是情侶，沒有性侵，檢察官調查後，認為余男涉犯性侵罪證不足，另予不起訴處分。

起訴指出，余男明知自己無業且無固定收入，竟自去年8月起至10月26日止，自印名片，對外佯稱他是警政署刑事警察局組長，四處行騙，余男為取信被害人，還上網擷取員警偵辦案件的照片資料傳送給被害人。

余男藉口他不小心買錯、用不到等理由，要賣掉手上的iPhone14 ProMax智慧型手機；或佯稱他的提款卡臨時故障無法領錢，必須緊急借錢；或可低價出售警局汰換之蘋果廠牌手機、平板電腦等藉口行騙，要求買家將款項匯入他母親銀行帳戶。

另余男以假警察身分，佯稱自己委請他人賣車，需支付仲介費，因其警察工作很忙，請被害人先代為轉帳支付仲介費；或可低價出售警局汰換的Gogoro廠牌電動機車。

余男還吹噓要帶被害人去實彈打靶場打靶，但需先支付場地訂金，請被害人先墊付；甚至向被害人謊稱，要向新北市刑大借測謊機，需向被害人借款墊付押金；另向被害人謊稱，要介紹被害人進入警局擔任雇員，但被害人需先出錢購買服裝費。

但最離譜的是，余男還打出「苦肉計」，誆稱自己罹患食道癌，不久人世，希望將自己所有之新北市板橋區藝文街房屋出售，並簽署股權轉讓書一張給被害人，騙走40萬元現金。

由於有被害人向刑事局查詢，發現根本沒有「余組長」，察覺被騙，報警處理，警方去年11月2日持搜索票及拘票，搜索余男北市住處及車子，查扣余男印製的刑事局組長名片等一批行騙資料及假警察衣服裝備，並拘提余到案。

檢警統計，余男冒用警政署刑事局警察身分，在2個月詐騙14次，有6人受害，被騙金額共計65萬2500元。