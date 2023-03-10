看好政府普發現金6,000元即將上路，預計將可帶動消費、提振經濟，漢來美食集團也聯合旗下全品牌，推出「來美食APP會員特典」活動，搶先在3月13日起在來美食APP發放總價值6,000元的品牌優惠券，會員可以任選品牌享用指定品項買一送一、滿額抵用、第二件半價等優惠。為鼓勵消費，更祭出單筆消費滿200元即可抽日本東京雙人來回機票及漢來海港免費餐券等大獎，每筆消費可累積一次抽獎機會，活動期間於漢來海港消費集點還可加碼多抽一組雙人機票。日本東京是國人出國旅遊首選，漢來美食在三四月推出消費抽機票活動，讓會員享受美食之餘還有機會抽中機票出國旅遊，把政府的6,000元效益發揮到最大。

為了加速數位轉型、深化品牌經營，漢來美食自去年七月啟動數位工具「來美食APP」，推出至今已累積超過20萬會員，不僅能享有多項限定優惠，今年度起更不定期舉辦APP會員限定「職感生活的藝百種體驗」活動，預料可加深會員黏著度。