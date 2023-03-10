財政部南區國稅局新化稽徵所表示，查定計算營業稅額之營業人，如購買營業上使用之貨物或勞務，取得載有營業商號名稱、統一編號及營業稅額之憑證，除加值型及非加值型營業稅法第19條第1項規定不得扣抵者外，於每年1月、4月、7月、10月的五日前，向主管稽徵機關申報，可按當期各月份進項憑證稅額的10％扣減查定稅額，惟查定稅額未達起徵點者，不適用之。又如進項稅額10％超過查定稅額者，次期得繼續扣減。