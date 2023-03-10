中汽協表示，因去年同期及今年1月均為春節月，基數相對較低，疊加2月各地陸續推出汽車促消費及車企降價促銷等政策影響下，汽車產銷月增、年增均呈明顯增長。
資料顯示，2月，新能源汽車產銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，分別年增長48.8％和55.9％，市場佔有率達到26.6％。1～2月，新能源汽車產銷分別完成97.7萬輛和93.3萬輛，分別年增長18.1％和20.8％，市場佔有率達到25.7％。
中汽協10日公布2月汽車工業產銷情況，產銷分別完成203.2萬輛和197.6萬輛，分別月增長27.5％和19.8％，分別年增長11.9％和13.5％。
中汽協表示，因去年同期及今年1月均為春節月，基數相對較低，疊加2月各地陸續推出汽車促消費及車企降價促銷等政策影響下，汽車產銷月增、年增均呈明顯增長。
資料顯示，2月，新能源汽車產銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，分別年增長48.8％和55.9％，市場佔有率達到26.6％。1～2月，新能源汽車產銷分別完成97.7萬輛和93.3萬輛，分別年增長18.1％和20.8％，市場佔有率達到25.7％。
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