桃市府規畫開發大園內海產業園區，經發局今舉行首場公聽會，地方居民組成自救會到場抗議，痛批市府重視工業、輕視農業，28公頃良田應發展創新或精緻農業，不該發展為不可逆的工業區。對此，桃園市長張善政表示，市府會尊重地方聲音，未來還會辦數場公聽會，規畫上會平衡產業與環境發展。

桃園市長張善政表示，會持續聽取地方意見，會平衡產業與環境發展。（蔡明亘攝）

張善政今受訪表示，今為大園內海產業園區開發案第一場公聽會，在開發工業區過程中，會舉行許多場公聽會，要瞭解地方居民的聲音，未來數場公聽會，市府會持續記錄地方意見，將來若要開發的話，一定會非常尊重居民的反映，平衡當地產業與環境發展。

經發局補充說明，民眾擔心土地遭政府強制徵收，未來將由市府人員拜訪地主，說明園區規畫與相關程序，釐清地主對開發案的疑慮，若地主有產業用地需求，也可向市府研商配地方案，若經說明後地主仍不願參與開發，也可考慮畫出規畫範圍，盡可能避免以徵收方式取得土地，以協議價購為主。

經發局表示，大園區內已完成報編的工業區，例如大園工業區及桃園科技工業區等，進駐率皆已近滿載，規畫中工業區如大園智慧科技園區，廠商進駐意願已超過規畫產業用地面積，顯見大園區廠商仍有產業用地需求。而內海位於濱海產業廊帶中樞位置，結合台61線工業區及未來國道2號延伸線的交通優勢，並配合2050淨零碳排政策，預計引入風電綠能產業鏈，盼能滿足大園區廠商設廠需求，促進在地產業發展。

至於民眾關心環境影響，經發局說，內海產業園區以台61線、新街溪為屏障，距許厝港溼地400公尺，預計引入低汙染產業進駐，會辦環境影響評估，並依規定畫設隔離設施與綠帶，降低環境衝擊，不致影響鄰近的內海國小及居住環境，同時建置汙水處理廠等公共設施。另新街溪出海口已建置水質自動監測站，可同時監測河川流量及10種水質項目，監測系統一旦有發現水質異常，會立即警示並發出簡訊通報稽查人員前往追查汙染源，未來可與開發案配合。

經發局提到，說明會中居民表達反對現行安置區位，後續將與居民協調，討論合適安置方案，並持續辦理說明會聽取地方意見，尊重民眾意願納入整體規畫考量，盼於產業發展與地方期許間取得共識。