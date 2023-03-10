男歡女愛是情侶和夫妻很重的生活環節之一，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座想壞壞時的暗示，其中牡羊座會直接跟另一半說出自己需求；獅子座會直接把伴侶丟到床上；天蠍座會直接送對方性感內衣；雙魚座則是會背情詩，來表達自己愛意。

▍牡羊座：直接跟另一半說

牡羊座不需什麼委婉的求歡信號，他們會直接跟另一半說自己的要求，如對方願意就立刻做出行動，但如不願意心裡會有點沮喪，也不會勉強對方。不過牡羊對這些事都是很熱情的，他們可能三天兩頭就都會發出信號，頻率高到讓對方受不了。

▍金牛座：給諸多暗示

金牛座會給諸多暗示，不會直接說出自己的要求，他們很重視氣氛，如發現買了不少的玫瑰花鋪在床上，又點了香薰蠟燭，不用懷疑他們一定是在向對方發出求歡信號。

▍雙子座：對方看不懂的方式

雙子座暗示的方法非常多樣，他們最討厭一成不變，所以可能會說些奇怪的話，如對方無法理解，就表示彼此還需要多點時間相處，真的在乎雙子座的話，就千萬不要隨便拒絕，並勇敢的接受挑戰。

▍巨蟹座：用詞晦澀

巨蟹座表達愛情的方式很含蓄，甚至連表達想壞壞的詞語都會使用的晦澀，除非對方文學造詣較高，要不然會完全聽不懂他們在講什麼，因為巨蟹座根本不可能正大光明的講出來。

▍獅子座：直接抱到床上

獅子座的求歡信號比別人還要霸道，可能什麼都不會說，直接把對方扔到床上，簡單粗暴，完事後對方會還沒反應過來到底是怎麼一回事？因為他們的念頭總是莫名其妙，根本猜不到是什麼惹的他們產生那種想法。

▍處女座：刻意安排一番

處女座的求歡信號，必須要通過細節才觀察的出來，他們可能會刻意安排一番，也許會突然換一種香水，又或是會改變床單顏色，他們只希望整個過程能完美，沒有任何一點遺憾。

▍天秤座：跟對方講一堆話

天秤座的求歡信號就是溝通，他們會跟對方講一堆話，且主題都是圍繞著雙方該怎麼做才能讓彼此感到愉悅，他們並不會感到不好意思，反而覺得事前有適當的溝通基礎，在一起才會更和諧。

▍天蠍座：直接送性感內衣

天蠍座的求歡信號直接而露骨，他們可能會直接送對方一套內衣，或是送一些奇怪的禮物，要了解他們的意思真的非常簡單。就算是對一個不諳世事的少女，天蠍座那些直白的表示方法，也已經足夠。

▍射手座：用開玩笑的方式

射手座的求歡信號就好像開玩笑一樣，有時對方真的不知道他們是在幽默還是有什麼要求，射手座講話總是嬉皮笑臉，對待這種事，態度也很隨意，也許是他們無聊的時候，就會找點藉口然後答應請求。

▍水瓶座：正在學習一些情節

當你發現水瓶座在看影片，或在網絡上查一些東西時，基本上就能猜到他們想壞壞了。水瓶座富有探索精神，就算想壞壞，他們也是抱著探索的心態來進行。

▍雙魚座：給對方背情詩

雙魚座的求歡信號很特別，首先會講一堆情話，然後再表達自己的愛意，接下來最終目的，其實是要哄對方跟他們一起行房。雙魚座要求非常多，甚至在過程中會背情詩，這時如覺得他們做作的想讓你發笑，也一定要忍住，否則他們會覺得對方根本不懂，然後會很生氣。