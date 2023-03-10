中市民眾驚訝發現大樓鄰居的綠色植栽竟是大麻，拍照向警舉發，警方2021年間搜索，查獲蔡男在租住處種大麻27株。蔡男辯稱，他並未吸食或販售，是在研究萃取大麻的醫療商機，法官不予採信，審酌種植規模、坦承犯行等情事減輕其刑，依違反毒品防制危害條例判2年6月，可上訴。

警方接獲民眾檢舉，中市沙鹿區大樓鄰居種的植栽竟是大麻，拍照舉發，警方比對發現確實是大麻葉，經向台電調取用電量資料，發現疑似長時間使用燈具栽種大麻，鎖定租住大樓5樓的蔡姓住戶。

警方在2021年11月27日到場埋伏，見蔡男返回住處時表明身分，說明追查毒品案，蔡配合調查，帶警方入屋搜查，並當場製作筆錄，要求警方不要讓他太太知道，怕家人擔心。

警方查扣大麻幼株及成株共27株，有3株種在客廳、其他種在儲藏室。此外，還有大麻種子1包、燈具等證物，警方將大麻種子送試驗，均不具發芽能力。

蔡男坦承自同年6月12日開始種大麻，但辯稱，並非拿來吸食及販售，僅記錄研究栽種、乾燥技術，想從大麻萃取出CBD（大麻二酚）用於醫療，未來大麻合法化後，將是商機，至於部分大麻種到開花，是因為還找不到提煉的方法。

法官認定，蔡男已成功栽種已出苗的大麻植株，達到既遂程度，但種在住處，並非大型專業種植，也無職業級設備，屬於違法情節輕微、可憫恕個案，並審酌坦承犯行、未流入市面，依刑法59條規定減輕其刑，依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪判刑2年6月。

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