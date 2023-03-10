針對媒體報導「金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救」乙情，陸軍司令部今（10）日表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

9日清晨失聯的金門二膽島守備隊士兵今(10)日持續搜尋仍未果，軍方把握黃金72小時寶貴時間全力救援中。不過稍早有媒體報導陳姓上兵因債務與感情因素穿游泳衣欲逃兵游往大陸，不料體力不支在海中遭中國海警救起。對此金防部回應尚不知情，未收到進一步消息。

據媒體報導，失聯的陳姓上兵疑因感情和債務因素穿著救生衣欲游到中國，但因體力不支被中國海警救起，消息人士透露，上兵人還活著，初步研判不是投共，只是單純逃兵。

對於媒體的「中國海警尋獲金門逃兵」報導，稍早有記者電詢金防部政戰主任張榮順少將表示，尚不知情，還沒收到進一步消息。不過有金門民眾看到憲兵隊出動大隊人車，動作頻頻，似乎要辦大案了。