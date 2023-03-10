拜登政府提出的新年度財政預算案重點如下：

●稅負方面：

向富人稅率最低為25%。提高富人的醫保稅率，強化醫保計畫財源。

石油與天然氣企業所得稅率從21%調升至28%。

投資大戶資本利得稅率從20%提高近一倍，至39.6%。

向企業庫藏股課稅1%。

跨國企業海外匯回獲利之實際最低稅率GILTI從10.5%調升21%，等同落實美國提倡的最低企業稅率為15%的目標。

●政府支出方面

國防支出預算擴大至8420億美元，再創歷史新高。旨在「力克中國」的太平洋威懾倡議增列30億美元，至91億美元。

國務院和美國國際開發總署（USAID）編列20億美元投入印太地區經濟，另外為戰略基礎建設計畫編列20億美元，以抗衡中國的一帶一路計畫。

增加教育、醫健及育兒支出。

●經濟預測

上修美國失業率預測，並預期通膨將回落。

目前美國失業率來到3.4%，創下逾50年新低，預計今年將攀升至4.3%，明年進一步升至4.6%。此前白宮在發布10年計畫預期2023年年失業率不超過4%。

今年美國通膨率預估回落至4.3%，明年進一步降至2.4%。

今年美國國內生產毛額（GDP）成長率預估為0.6%，明年估加速至1.5%。