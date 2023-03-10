台灣虎航宣布將於2023年5月10日正式開航桃園－普吉航線，也是繼曼谷廊曼後，飛往泰國的第2個航點。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於今日下午2時起至11日晚間11時59分，推出單程未稅1599元起的開賣促銷價。

普吉島有「泰國的珍珠」美喻，是世界知名的海島度假勝地，全年氣候宜人，沙灘海水交織如畫，也是深受台灣人喜愛的旅遊地點。台灣虎航開航桃園－普吉航線，是疫後首家直飛普吉島的國籍航空，並表達對泰國市場的重視。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，公司以立足台灣、放眼亞洲為目標，致力於提供給旅客豐富且多元的航點服務，相信藉由桃園－普吉島的開航，讓更多民眾藉由直航之便，能有更充裕悠閒的時光來享受普吉島的碧海藍天。

桃園－普吉島航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT503，每周三、六的中午12時20分自桃園機場起飛；回程航班編號IT504，每周三、六的下午4時45分自普吉國際機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航於3月10日下午2時起至11日晚間11時59分，推出單程未稅1599元起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年5月10日起至10月28日止。