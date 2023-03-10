台灣人口結構高齡化，長照照服員需求大，嘉義縣政府辦理照服員培訓，招募16歲以上有意願者，費用由政府補助全額或8成，縣府表示，照服員逐漸年輕化，目前就有26歲社工系畢業青年經培訓後在線上服務。

嘉義縣照服員培訓課臨床培訓。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府勞青處長陳奕翰指出，近年來參訓學員逐漸年輕化，年滿16歲就可參加培訓，特定對象可獲全額補助，一般身分則補助80％，課程包括專業知識、技巧、30小時臨床實習課，訓後可以直接進入職場，也可繼續進修，持結訓證書報考照服員證照。

嘉義縣照服員培訓課上課情形。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府勞青處表示，長照2.0的照服員工作內容、工時、薪資待遇都更有彈性，按實際工作情形計酬，提高年輕人做照服員的意願，去年就有26歲社工系畢業的青年，結訓後投入居服員行列。

縣府今年辦理12個班次照服員訓練課，大約97小時，有針對失業者開設的職前班，也有在職專班，平日班訓期約2至3周、假日班約2個月，詳情可洽詢勞青處網站或撥打電話（05）3620123分機8846。