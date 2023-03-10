懸缺已久的財政部常務次長，謝常務次長畢業於國立中興大學財稅學系、國立政治大學財政研究所碩士，曾任財政部科長、專門委員、副司長、財政人員訓練所所長、關務署副署長、署長等職，財政資歷完整。 除了財政部長年初由莊翠雲出任，謝玲媛亦升任常務次長，財政部高層可說謂女力當道，為高層女性比例最高部會。
《財政》財政部常次 謝鈴媛陞任
財政部常務次長人事案，財政部政務次長李慶華前於112年1月16日屆齡退休所遺常務次長職務，經行政院核派由本部參事謝鈴媛陞任，並於112年3月10日到職。
財政部常務次長人事案，財政部政務次長李慶華前於112年1月16日屆齡退休所遺常務次長職務，經行政院核派由本部參事謝鈴媛陞任，並於112年3月10日到職。
懸缺已久的財政部常務次長，謝常務次長畢業於國立中興大學財稅學系、國立政治大學財政研究所碩士，曾任財政部科長、專門委員、副司長、財政人員訓練所所長、關務署副署長、署長等職，財政資歷完整。 除了財政部長年初由莊翠雲出任，謝玲媛亦升任常務次長，財政部高層可說謂女力當道，為高層女性比例最高部會。
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