懸缺已久的財政部常務次長，謝常務次長畢業於國立中興大學財稅學系、國立政治大學財政研究所碩士，曾任財政部科長、專門委員、副司長、財政人員訓練所所長、關務署副署長、署長等職，財政資歷完整。 除了財政部長年初由莊翠雲出任，謝玲媛亦升任常務次長，財政部高層可說謂女力當道，為高層女性比例最高部會。