富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，112年2月合併營收約79億元，年成長13%，為歷年同月新高；累計前2月合併營收為166.51億元，年成長8.07%。

富邦媒表示，momo網路購物2月營收改寫歷史同期最佳表現，年增15.3%，業績佔比達96.1%。網路購物營運成長動能，受惠年後瘦身商機，窈窕保健食品、健身器材等買氣熱絡。緊接開學季的到來，機車、筆電、文具等消費需求顯著提升。且疫情解封議題仍持續發酵，國人旅遊熱潮續旺，站上旅遊住宿行程、行李箱等買氣熱絡；而在口罩禁令的放寬下，美妝商品也有不錯的銷售表現。

3月迎來第一季電商購物大節momo《3.8女王節》，活動開跑至今人流年增3成，且時序進入春天，美妝春季新品百花齊放，加上脫罩解封帶動顏值商機飆升，瞄準消費者美妝保養的換季需求，momo購物網即日起至3月31日祭出《專櫃美妝 女力崛起》活動，可望為3月營收挹注成長動能。