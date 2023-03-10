冬季檔日劇陸續收尾，由西島秀俊、濱田岳、上白石萌歌攜手合作的《警視廳Outsider》，不但沒有變成邊緣人，收視率最後還突破雙位數衝上10.2％，成為本季少數不降反升的連續劇，除了獲得觀眾極度好評，劇中竟上演「劇中劇」，尤其是西島秀俊與齋藤工的對手戲，讓網友大喊「這根本是《假面騎士BLACK SUN》決戰《新‧超人力霸王》」。

《警視廳Outsider》改編自日本作家加藤實秋同名小說，以西島秀俊飾演外型看似黑道的前暴力團大叔刑警「架川英兒」為主角，與藏著秘密、由濱田岳飾演的「蓮見光輔」，以及上白石萌歌飾演想要追求穩定的新人刑警「水木直央」，個性迥異的3人意外湊在一起，成為警察組織名符其實的「邊緣人」。

西島秀俊在劇中因為怕血，每回暈倒都展現反差萌，而為了找尋真相化身刑警的濱田岳，最後一集的哭戲則令人動容，上白石萌歌的角色看起來搞笑，卻成為破案關鍵，絕妙的平衡感也讓本劇起了成功的化學反應，許多觀眾在完結篇播出後紛紛希望未來能推出續集甚至特別編，讓這群邊緣人繼續伸張正義。

電視台在選角方面也頗具巧思，最後一集的西島秀俊和齋藤工的對手戲，前者是《假面騎士BLACK SUN》、後者為《新‧超人力霸王》，加上2人又在《新‧超人力霸王》的禍特對「共事」過，完結篇播出當下被形容為「《警視廳Outsider》根本是《假面騎士BLACK SUN》決戰《新‧超人力霸王》啦！」

而濱田岳也超有戲，他去年在《假面騎士BLACK SUN》裡飾演「鯨魚怪人」，與西島秀俊飾演的假面騎士有精彩對手戲，2人在劇中便來上一段連結《假面騎士BLACK SUN》的逗趣對話，西島秀俊在其中一幕對濱田岳說：「鯨魚生魚片好吃吧」，濱田岳則正經回道：「哇，我不吃那個的啊」，劇組的種種安排令許多喜好特攝英雄片的觀眾們看得超級興奮。

《警視廳Outsider》全10集已經於friDay影音上架。