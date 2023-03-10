嘉市北港路汽車鍍膜工廠大火 烈焰狂燒濃煙直竄天際 17:102023/03/10 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市北港路一處汽車鍍膜工廠大火，消防員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市北港路一處加蓋鐵皮屋的汽車鍍膜工廠，今天下午3點50分許發生火災，火舌竄出，烈焰沖天，濃煙密布，消防局德安、第一、東區分隊趕到現場灌救，約半小時後撲滅火勢，起火原因由警消調查中。 恆春雷達站旁驚傳火警 「濃煙直竄」染紅夜空延燒4小時 幫派春酒辣妹團挑戰公權力 嘉市警局今晚荷槍重裝威力掃蕩 《汽車股》聯嘉召開供應商大會 推動汽車供應鏈減碳 #嘉義市 #鐵皮屋 #汽車鍍膜工廠 #火災 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雜草燒出火焰長城 疑掃墓惹禍 04:102023/03/10 地方新聞 礁溪老爺酒店火警停業3天 逾400房客費用飯店全買單 22:442023/03/09 社會 斗六鐵皮屋火警「10分鐘全面燃燒」 濃煙密布烈焰沖天 11:412023/03/10 社會 台南關廟回收場火災 火勢延燒迅速險波及鄰近土雞城 14:412023/03/10 社會 通霄百年日本黑松樹遭嚴重「燙傷」 這原因縣府無法究責 16:162023/03/09 生活 中南部「國家警報狂響」不是地震！林務局曝原因：8縣市最危險 18:142023/03/09 生活 《國際產業》LG持續深耕越南 擴大EV零組件RD 10:382023/03/09 財經 《汽車股》和大2月營收飆同期高 電動車傳動市佔續升 16:092023/03/09 財經 福特與中企合作電動車電池 美議員提案設限 12:272023/03/10 國際 業內外皆美 宇隆去年首度賺進逾一個股本 21:342023/03/09 財經 康復之家男股東與女住民上摩鐵 精神鑑定還清白 13:352023/03/09 社會 特斯拉布局東南亞 進軍馬來西亞 04:102023/03/09 焦點新聞 成運進駐中科二林園區 盼帶動電動車產業聚落 17:012023/03/09 生活 嘉義市犬貓絕育補助3／10開跑 寵物公園5月啟用 15:272023/03/10 生活 《國際產業》日產改良動力系統 3年內EV不再貴桑桑 11:582023/03/09 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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