允強去年度營業收入168.40億元，年減5.27%，營業毛利21.76億元，年減24.75%，營業利益9.47億元，年減31.76%，稅前淨利6.85億元，年減60.30%，本期淨利5.18億元，年減58.86%，歸屬於母公司業主淨利5.18億元，年減58.86%，基本每股盈餘1.16元，相較前一年的2.86元下滑。

允強董事會決議股利分派，111年度每股盈餘分配之現金股利1.5元，超額配發，以周五收盤價30.2元計算，現金殖利率達4.96%。

允強(2034)2月營收12.37億元，年增2.09%、月增10.77%，受惠工作天數增加，登5個月新高，並符合預期；前2月營收23.54億元，年減11.58%。

允強土耳其廠沒有受到地震影響，未來有機會受益土耳其重建的商機，土耳其廠今年第二季產能可望順利提升，未來對歐洲的出貨將進一步增加。不銹鋼價格可望在鎳價支撐下，相對碳鋼可維持強勢

近一個月的LME鎳報價走弱，目前價格約每公噸23900美元，近一個月下跌約16%，近一周也下跌約3%。不過長期因為電動車及電池的需求成長強勁，將為鎳的長期需求帶來支撐，鎳可望維持數年的多頭格局。