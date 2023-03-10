另受惠疫後買氣回溫與228連假助攻，亞洲藏壽司2月單月營收3.80億，與去年同期3.20億相較成長18.74％，1～2月累積營收8.38億較去年同期成長38.91％兩者皆創同期歷史新高。

展望後市，亞洲藏壽司除於2月達成台灣共50間店鋪的階段性目標外，高雄首間土藏造型店亦積極籌備中，另亞洲藏壽司董事會10日亦同時通過擬再增資中國轉投資公司人民幣3,000萬元，預計今年可望開展出台灣地區以外的第一間海外店，在疫情穩銷售回溫及展店動能持續帶動下，未來營收預估將持續增長。