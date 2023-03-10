新一代的消防機器人還具備強大拖曳能力。（洪靖宜攝）

第一代消防機器人（左）、新一代消防機器人（右）。（洪靖宜攝）

面對各種複雜火場態樣，藉由新式科技搶救器材可減少消防人員暴露高危險，高雄市消防局新購入2部全國首創具IOT智慧連網的消防機器人，代替救災人員長時間待在高溫、危險事故現場，新一代消防機器人除射水砲塔效能更精進，越障功能也更提升，還配置紅外線及可見光鏡頭及五用氣體偵測器，將現場畫面即時回傳，利於現場指揮官及指揮中心救災。

高雄市政府消防局與業者聯合研發2部全國首創IOT智慧連網消防機器人，10日正式亮相，實地操演，展現消防機器人還可爬梯射水滅火、和強大拖曳能力，以及具高科技偵測及傳輸裝備。

相較第一代消防機器人僅射水功能，新一代消防機器人長約132公分、寬99公分、高125公分，重量為420公斤，可攀爬超過35度階梯，砲塔的出水量經改良後，從原來的每分鐘2400公升，倍增至4800公升，有效射程則從60公尺增加至80公尺，效能更提升，而操作人員可遙控距離則增加至300公尺。

其中，具備全國首創的IOT智慧連網功能，藉由可見光鏡頭監控災害現場狀況，以及消防機器人狀態燈號，實現遠端資料存取，跟隨射水砲塔改變拍攝方向，並即時回傳現場畫面影像，操作者及現場指揮官或救災救護指揮中心可透過相容的APP，進行多點、多地同時監看；另外，更配置五用氣體偵測器，可偵檢可燃性氣體、一氧化碳、氧氣、硫化氫及有機揮發氣體。

新一代消防機器人造價500萬，此次一共採購2部，配置於仁武及路竹消防分隊，為轄區有工業區、工廠及危險物品場所較密集的區域，此類場所發生火災之風險高，容易引起爆炸或有毒物質外洩等風險。

副市長林欽榮強調，該部機器人是MIT，為了讓滅火救災能力提升，智慧救災是必然的，更要保護消防人員，相信消防機器人擁有多功能可讓消防戰力更完整，未來可進而應用到救護裝備或是定位跟導航，相信消防機器人一定會有第三代，載入更多功能。