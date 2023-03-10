桃園永豐雲豹職業籃球隊10日宣布「四爺」蘇翊傑，因日前練球時原本就受傷的左小腿再度出現不適情況，經醫生檢查過後，確定為左小腿肌肉撕裂，本季無法再度回歸球場。四爺本季總共出賽3場，平均拿下8.3分、3.3助攻與2.0籃板，下季能否重回球場，還是宣告再次退役？一切都還充滿變數。

蘇翊傑在前年雲豹隊剛成立之初被委以重任，擔任球隊總經理一職，建立球隊初步文化，更在去年找來「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加盟，為國內籃壇注入強心針，而在去年底，他決定卸任總經理職務重披球衣，要以球員身份幫助球隊。

去年12月24日復出首戰，蘇翊傑全場打了近34分鐘，但一周後第2戰面對台中太陽，賽前左小腿就出現輕微拉傷情況但仍帶傷上場，出賽9分鐘後就退場，1月15日對上高雄海神之戰，他出賽37分鐘，卻也因此傷勢復發，之後的比賽就只能作壁上觀。

原本經過治療傷勢好轉後，蘇翊傑也開始練球準備再次回歸，卻在過年後一次練球行程中，再度拉傷原本受傷的位置，經醫生檢查過後，確定本季無法再以球員身份出賽。