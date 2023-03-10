斗南鎮重光國小校長楊松田5年來把童軍訓練融入課程，學生變得有紀律、有韌性、善於合作，全校12名教師都受過基本訓練，主動向縣府申請改為童軍實驗學校，今年8月起改制，將以「遊戲中做課程」為目標，每年級限額20人，可跨學區就讀。

校長楊松田擔任雲林縣童軍會理事長、總幹事多年，獲得3顆木章。（周麗蘭攝）

楊松田擔任雲林縣童軍會理事長、總幹事多年，協助訓練本縣教師、主任、校長取得「木章」，5年來該校學生除了學習領域課程，並在混齡編組下體驗露營、山野教育、幼童軍小隊制度，孩子態度變得積極、有紀律、容易合作、樂於爭取榮譽。

全校40多名學生的重光國小去年底校務會議決議112學年起改變教學方式，改制為童軍學校，今年獲得教育處審議通過，將是全台第一所童軍實驗學校，也是雲林縣第一所自發性改制為實驗學校的小學。

斗南鎮重光國小今年8月起改制為全台第一所童軍實驗學校，該校3、4分閒置空地已開始整地作為營地，右為校長楊松田。（周麗蘭攝）

楊松田表示，童軍重視小隊制度、徽章制度、榮譽制度，這幾年孩子在童軍活動中，玩得很努力，也很認真爭取榮譽，「遊戲中做課程」是將來的目標。

楊松田說，改制後領域課程不變，運用綜合領域、彈性課程時間上每周9節童軍課程，共4大主軸包括戶外探索、露營、山野教育、服務學習，搭配科技、多語運用（閩南語、英語、旗語），提供適性的全人教育，全日制教學，每天下午4點放學。

重光國小校地達2.7公頃，有3、4分閒置空地已運用國教署370萬元經費，整地作為童軍營地，預計6月完成。該校最近將開始招生，每年級限額20名，沒有學區限制。楊松田強調，童軍課程有動也有靜，願景是培養學生有紀律、合群地學習，分工合作完成任務，可當領導者、也可當被領導者。