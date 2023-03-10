周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌7.45點或1.48%，為452.53點。
歐洲的銀行股來到近六周新低；此前由於新創公司的資金不足，存款下降，致使美國的科技業銀行SVB金融集團宣布出售股票來維持財務狀況。
目前市場密切關注美國稍晚即將公布的非農就業資料。此前公布的美國就業人數增加，讓華爾街押注聯準會更大的升息。
二月的非農就業資料，預計會增加20.5萬人，低於一月的增加51.7萬人。任何的意外上修數據，都會加大持續激進加息的擔憂。
歐股在周五早盤跌到近一個月新低；美國貨幣政策的不確定性，正在困擾著投資人；此外在美國一家銀行發出警告，引發銀行部門的壓力之後，銀行股大跌4.5%。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌7.45點或1.48%，為452.53點。
歐洲的銀行股來到近六周新低；此前由於新創公司的資金不足，存款下降，致使美國的科技業銀行SVB金融集團宣布出售股票來維持財務狀況。
目前市場密切關注美國稍晚即將公布的非農就業資料。此前公布的美國就業人數增加，讓華爾街押注聯準會更大的升息。
二月的非農就業資料，預計會增加20.5萬人，低於一月的增加51.7萬人。任何的意外上修數據，都會加大持續激進加息的擔憂。
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