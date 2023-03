日本搖滾樂團「coldrain」由Masato、Y.K.C、Sugi、RxYxO、Katsuma共5人組成,被譽為「貨真價實的世界基準搖滾樂團」,去年發行第7張專輯《Nonnegative》慶祝成軍15週年,而暌違5年他們也將再度來到台灣舉辦專場演唱會!

「coldrain」近年創造不少佳績,包2020年在故鄉名古屋的「名古屋市國際展示場」主辦音樂祭「BLARE FEST.」,2天共4萬張的門票銷售一空,在日本音樂祭歷史上畫下輝煌的一筆!此外,收錄於前張專輯的歌曲〈MAYDAY (feat. Ryo from Crystal Lake)〉,也於全球創下總計超過6000萬次播放數的亮眼成績。

《Nonnegative》以旋律清晰的Loud Rock為基調,將具有速度感的各種樂器聲加以琢磨,推出嶄新的最高傑作。專輯中共收錄12首歌曲,包括在Netflix全球同步播出的動畫《BASTARD!! -暗黑破壞神-》片頭曲兼先行上架單曲〈PARADISE(Kill The Silence)〉,另外還有千原Junior主演的日劇《新難波帝王》主題曲〈Help Me Help You〉等。

「coldrain Asia Tour 2023 Live in Taipei」將於5月28日晚上7點30分於Zepp New Taipei登場,日本新潮電子金屬樂團 「Paledusk」也將一同訪台擔任表演嘉賓。門票將在3月13日下午1點起於KKTIX及全台全家便利商店販售,更多詳情請至主辦單位ICON Promotions官方臉書。