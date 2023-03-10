小孩子出現這種行為，你會忍讓還是會當場制止？一名女網友抱怨，和友人去烤肉時，對方就讀國小的孩子竟直接伸手到她的盤子搶食，還狂嗑其他食材，完全不留給別人，而友人對於這些情況也視若無睹，讓她痛罵「家教有夠差」，沒想到貼文一出，竟引發兩派網友論戰。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前和友人一家去民宿玩，還特地請了「烤肉代烤」，只要坐在位置上，就會有人送上餐點，不過原PO忙應酬，老公幫她留了一些烤串在她的盤裡，而這時友人就讀國小的孩子突然跑來，一伸手就把食物奪走。

「大家都付一樣的錢，能不能管管你的孩子，不要搶別人盤裡的食物？」原PO表示，當下友人夫妻完全不制止，而她和老公也怕場面尷尬，不好意思發脾氣，後續上菜時，友人的孩子也是毫無節制地狂吃，完全不顧別人的感受，好像很久沒進食一樣，就連後來玩團康遊戲，孩子的舉動也很粗暴，不停揮手毆打其他人，讓原PO暗自怒罵：「家教有夠差」。

貼文曝光後，網友意見兩極，有人留言力挺原PO，「被搶食物我會翻臉」、「會生不會教的很多」、「這種就絕交啦，還朋友咧」、「這個很生氣欸，都國小了還這樣」、「小朋友的觀念跟作為，是直接反應父母親的教育方式！他們的父母親應該也好不到哪去」、「這種我都不會再約」。

不過也有人認為原PO當下可以有更好的處理方法，實在不必要發文公審，「你當場直接制止就好了」、「小孩子長身體食量本來就很難控制，裝大方又愛計較，真的不適合跟外人用餐」、「可以講一下吧，不用帶任何情緒，小孩可能不懂」、「先生不敢制止別人拿妳的食物？」、「事後諸葛，不也成了造就惡習的幫兇」。