「外交家」（The Diplomat）雜誌今天報導，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。對於報導中引述我國與個別國家的接觸，外交部表示，不予評論。

外交部表示，自中國大陸去年與索羅門群島簽訂安全協議以來，中國大陸於太平洋區域擴張勢力的野心昭然若揭，已引起印太區域及世界主要國家的高度關切，密國總統於信中大篇幅詳述密國遭受中國政治戰（Political Warfare）及灰色地帶動作（Grey Zone Activities）的影響，以及中國大陸在密國和外交場域的惡劣行徑，足以證明其威權主義對外擴張手段，民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張損害全球的利益。

外交部說，廣結善緣、爭取與理念相近的國家交往一向是我國外交工作的目標之一，對於報導中引述我國與個別國家的接觸，外交部不予評論；而相對於中共惠而不實的承諾，以及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

外交部指出，我國未來樂願以台灣模式協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，並尊重及歡迎密國與我國拓展雙邊關係。

外交部最後表示，我國作為印太地區負責任的成員，將持續與全球理念相近的國家攜手合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，以促進印太地區的自由、開放、穩定、繁榮。