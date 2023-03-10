2月營收觀察，機電系統暨自動化事業群因高壓馬達出貨成長，帶動營收與去年同期相較達雙位數成長。空調暨智慧生活事業群去年同期有「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入，致使比較基期較高，營收與去年同期相比衰退。智慧能源事業群受惠於離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高，營收與去年同期呈現倍增。

東台指出，訂單面隨著近期市場情況漸趨回暖，在手訂單累計約47億元。市場面比重方面，歐美地區約占41％、台灣大陸地區約占35％、亞洲其他地區則約占24％。

市場拓銷面，東台集團於TIMTOS 2023預計接單金額可望突破5億元。另外，東台將聯手集團子公司東昱精機與榮田精機，於4/11~4/15參加「CIMT 2023第十八屆中國國際機床展覽會」，本屆展會將延續今年TIMTOS 2023 接單氣勢，以「智慧製造、新機發表」作為展位主題，透過「智慧化、自動化、複合化、聯網化、服務化與新產業及新製程」五化二新為概念，推出包括智慧製造解決方案、自動化解決方案、工程集約解決方案、新產業解決方案及工業醫生解決方案，並同步發表新機「HBC-6300」與展示SolidCAM智能切削軟體進行現場切削展演。