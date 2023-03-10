聯發科2月營收303.1億元、月增加35.41%、年減少24.28%；累計前2月營收526.93億元、年減少36.92%。

以聯發科首季營收財測來說，累計前2月營收為526.93億元，換言之，若想達陣財測，3月營收至少要達403.7億元，月增必須達約33.19%，挑戰聯發科3月出貨動能表現。

法人表示，以聯發科第一季來看，雖然TV、WiFi出現零星庫存回補訂單，但因大陸手機需求依舊疲弱，延長手機客戶去化庫存時程，PMIC(電源管理IC)又與消費性電子高度連動，預期營收將維持淡季水準。另外，大陸放棄清零政策，手機需求可望回溫，美系競爭對手高通轉換晶圓代工廠後供貨充足，降低中低階5G手機晶片欲擴大市佔率，故未來手機晶片將難免價格競爭，聯發科第一季毛利率恐將繼續下滑。

聯發科首季財務預測，以美金對台幣匯率1比30.5計算，第一季營收預估在930億到1017億元，約季減6%-14%、年減29%-35%；營業毛利率46%-49%，營業費用率預估為31%-35%。