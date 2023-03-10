陷入困境的瑞銀，在瑞士交易所的股價跌逾4%，來到2.463瑞士法朗。

瑞士的同業瑞銀集團(UBS)股價也重跌4.7%，報19.1瑞朗。

歐洲的銀行股早盤重跌4.2%，預計將出現自去年六月最大單日跌幅。大型銀行皆下跌，包括匯豐跌4.5%，德意志銀行跌約7.9%。

美國科技業的貸款機構SVB金融集團在周四採取了緊急行動，向客戶提出保證，他們的資金是安全的；此前該行的一項配股的融資行動，導致該公司股價跌60%，公司市值蒸發800億美元。