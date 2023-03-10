專家維護古蹟，偶爾需要加入一點創意！義大利龐貝古城的考古團隊為了避免古蹟遭到雜草入侵，最近就找來一群特別的「幫手」協助清理，意外成為話題。

綜合路透社與「衛報」報導，西元79年遭火山爆發掩埋的龐貝古城，自250年前被發現、開挖以來，已經有2/3地區陸續呈現在世人面前。只是古城幅員廣大，66公頃的園區維護起來相當不容易，為了不要讓叢生的雜草破壞古蹟，考古團隊想到一個「傳統但有效」的方法，請來150隻羊幫忙吃草，初步成果相當良好。

負責龐貝考古公園的赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，羊群一到龐貝就開始投入工作，除了吃草之外，牠們還「幫忙施肥，恢復田園風光，避免土地受到乾旱和大雨的侵害。」

除了協助人類以低成本、永續的方式維護環境，羊群的到來還有助於促進觀光。「龐貝古城被發現的時候，這地方到處都是森林、葡萄園和羊群。你只有置身在這樣的鄉村環境中，才能真正認識龐貝，」赫特里格爾說。

疫情爆發前，龐貝古城每年吸引數百萬遊客造訪，生動的壁畫、貴族豪宅、各式各樣商店廢墟以及市民遺體，都是深受觀光客喜愛的景點。