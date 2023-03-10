日本強投達比修有先發對陣韓國。（美聯社）

經典賽B組今晚6時上演傳統好戲日韓大戰，兩軍祭出大聯盟級強投對決，由教士右投達比修有vs.前紅雀左投金廣鉉。達比修前兩局讓韓國6上6下，但2局下先被姜白虎擊出二壘打，再遭梁義智轟出兩分全壘打，韓國先馳得點，並靠日本守備失誤再下一城，以3比0領先日本。

達比修前2局讓韓國6上6下，2局下1出局後吉田正尚打出二壘滾地球，混血二壘手艾德曼（Tommy Edman）行進間接球快傳一壘卻發生暴傳，讓吉田攻上二壘得點圈。不過金廣鉉連續K掉岡本和真、牧秀悟，化解該局危機。

首戰澳洲因為敲安慶祝時腳離壘、遭觸殺出局成戰犯的姜白虎，3局上雪恥率先突破達比修有封鎖，擊出左外野二壘打。下一棒梁義智逮中達比修的84哩失投紅中滑球，一棒掃成左外野全壘打，這也是梁義智連兩場開轟。

兩出局後韓國攻勢未歇，日本三壘手村上宗隆暴傳一壘，讓金河成直接攻上二壘，並在李政厚的右外野安打護送下衝回本壘，攻下韓國該局第3分。

兩隊先發陣容如下：

第1棒努特巴（Lars Nootbaar，中外野）

第2棒近藤健介（右外野）

第3棒大谷翔平（DH）

第4棒村上宗隆（三壘）

第5棒吉田正尚（左外）

第6棒岡本和真（一壘）

第7棒牧秀悟（二壘）

第8棒源田壯亮（游擊）

第9棒中村悠平（捕手）

先發投手：達比修有

韓國

第1棒艾德曼（Tommy Edman，二壘）

第2棒金河成（游擊）

第3棒李政厚（中外）

第4棒朴炳鎬（一壘）

第5棒金賢洙（左外）

第6棒朴健祐（右外）

第7棒姜白虎（DH）

第8棒梁義智（捕手）

第9棒崔廷（三壘）

先發投手：金廣鉉