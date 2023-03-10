其中，巨大集團2月份合併營收56.91億元，年減14.91％；累計前二個月集團合併營收115.19億元，年減13.82％。

巨大集團表示，2月份大陸內銷市場持續暢旺，高價車需求上升，不過，歐、美市場受到中低價產品銷售趨緩的影響，代工業務及自有品牌銷售都較去年同期減少。巨大10日收盤價198.50元、跌破200元大關，跌幅約1.24％。

此外，美利達集團2月合併營收27億元，年增17.54％；累計前二月合併營收49.84億元，年增3.39％。值得一提的是，美利達大陸市場2月份銷售台數年增89％、銷售金額年增122.4％，大陸市場成為助攻美利達集團2月營收年增雙位數的功臣。美利達10日收盤價176元，跌幅近2％。

明係2月營收2.93億元，年增30.01％；累計前二月合併營收5.89億元，年增32.28％。明係10日收盤價58元，小跌0.17％。

明係表示，目前高階自行車及E-bike需求仍大於供給，持續看好今年歐、美E-bike需求強勁；加上環保意識提高，歐美各國政府提倡節能減碳，持續建構友善的騎乘環境，鼓勵自行車通勤解決交通壅塞問題，都會帶來更多新的騎乘人口，明係對自行車產業的未來成長仍深具信心。