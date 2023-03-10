中國大陸外交部發言人毛寧10日主持例行記者會。有記者就菲律賓宣稱「中國船隻在南海相關島嶼出現」提問。毛寧表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域也是擁有管轄權的，所以中國的船隻在中方的管轄海域進行正常的活動是合理合法的。

菲律賓單方面宣布：發現44艘中國船隻出現在「菲律賓中業島附近水域」，其中包括一艘中國海軍艦艇和一艘海警船。

外電報導，菲律賓海岸警衛隊4日發表聲明稱，發現這些船隻停靠在「菲律賓中業島12海里以內」，其中42艘「疑似」中國海上民兵船。

今年以來，菲律賓已經向中國抗議了10次「南海侵權」，其中，在上個月初的「雷射照射菲律賓海警船」事件中，菲律賓總統小馬可仕親自召見了中國駐菲律賓大使黃溪連。

就在雷射照射菲律賓海警船事件發生之後，菲律賓方面陸續與美國，澳洲和日本展開接觸，商討邀請上述3國開展在南海地區共同巡邏的問題，3國對於菲律賓提議都表示支持，因此未來不排除有可能出現菲美日澳四國聯合南海巡航的情況。

大陸網易報導，中業島是南沙群島第二大島，長800米，寬500米，面積0.33平方公里（約合495畝）。中業島自1971年起被菲律賓「占領」，島上有駐軍、機場、商店等，是菲律賓「意圖」控制南沙群島的指揮中心。