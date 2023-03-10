有的人天生個性好强，做任何事總是會全力以赴，甚至要求自己一定要比別人更好，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、獅子座、牡羊座勝負慾強烈，凡事都喜歡爭取第一，不允許自己落後輸給其他人。

▍處女座

一向親力親為、求好心切，追求完美的處女座，也是個要嘛不做，要做就做到別人沒話說的個性，他們不希望自己當個沒人注意的亞軍，拚命也要站上冠軍的領獎台，享受眾人的喝彩，就算過程中吃了很多苦，他們明白，第一名的報酬絕對值得。

▍獅子座

獅子座求勝的慾望強烈，做任何事一向都追求成就感的他們，如當不了第一，會讓獅子座懊惱，悶悶不樂，只有第一，才會覺得被重視、肯定，努力沒有白費，別人的讚美及喝彩，是獅子座不可或缺的興奮劑。

▍牡羊座

牡羊座時常充滿鬥志，勇於嘗試且無懼挑戰，而且自尊心很強，討厭被人超過，他們的做事態度是，要嘛就不做，要做就要做到第一，只要是居於領先的，他們就會更有自信。