南投市長張嘉哲舉行「2023鷹緣聚會」記者會，宣告賞鷹觀光季18日起跑。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

每年3月各式鷹類從南洋地區北返回西伯利亞原棲地。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市公所每年赤腹鷹及灰面鵟鷹過境八卦山區，都會舉行賞鷹活動，礙於疫情停辦多年，南投市長張嘉哲10日舉行「2023鷹緣聚會」記者會，宣告賞鷹活動起跑。張嘉哲表示，南投市橫山為八卦山的制高點，相當適合賞鷹，縣道139沿線上也有許多景點，歡迎民眾來南投市觀光旅遊。

張嘉哲主持「2023鷹緣聚會」記者會，南投縣議員林憶如、南投市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞等人都出席。

張嘉哲說，每年3月各式鷹類從南洋地區北返回西伯利亞原棲地，其中以灰面鵟鷹（又稱灰面鷲）最多，大約清明節前後行經南投市八卦山，當地民眾稱為「清明鳥」、「掃墓鳥」，長者也趁機教育晚輩要慎終追遠、不忘本；而縣道139沿線生態豐富，也有許多景點，歡迎民眾來南投市賞鷹進行生態旅遊。

南投市公所觀光文化課表示，鷹緣聚會賞鷹觀光季活動自3月18日至4月5日，假日將安排社區志工在賞鷹平台駐點導覽，附近將舉辦社區產業市集，市內8所國小將利用平日帶學童進行生態體驗，由導覽員帶學童走訪生態步道及橫山轉播站了解故鄉生態與產業。