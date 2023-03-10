華碩去年4Q每股虧損5.1元，預計今年首季仍將呈虧損，而第二季虧損可望縮小。

華碩公布去年第四季財報，單季毛利率再下滑至8.17%，本業轉虧，雖然有業外挹注下，但單季仍虧損38.23億元，每股虧損5.1元，去年累計獲利下滑至146.91億元、年減67%，EPS為19.8元，寫近三年低點。

累計華碩去年品牌營收達4934.66億元，年減1.4%，毛利率12.76%，年減7.53個百分點，營益率2.05%，年減7.58個百分點，稅後盈餘146.91億元，年減67%，EPS為19.8元，則寫近三年低點。

業外方面，華碩第四季業外獲利10.34億元，其中，轉投資亞旭連兩季獲利，去年第四季貢獻約1.49 億元，匯兌方面也有3.69億元利益。雖然華碩去年第四季本業由盈轉虧，但在庫存去化策略下，第四季底庫存金額也從上季1745.06億元再降至1327.73億元、季減約23.9%。