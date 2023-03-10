永慶房屋社區專家分析，棒球場周遭的綠地空間和運動設施這兩大優勢，使得棒球場已不再是民眾避之唯恐不及的「地雷區域」，甚至高樓層所帶來的景觀視野，讓居住品質更加分。

永慶房屋天母區林昭志店長表示，天母棒球場位於忠誠路和士東路之間，是天母最繁榮的地段，周遭除了有數座百貨公司、士東市場外，還有完整的文教設施，包括三玉國小、士東國小、蘭雅國中、天母國中、台北美國學校等，是生活機能便利、文教氛圍濃厚的居住區域。再加上運動公園、綠地、以及高樓景觀等優勢，使天母棒球場成為天母的「房價突出區」並不意外。

林昭志分析，在天母棒球場周遭的公寓和電梯大樓行情，分別坐落在60-65萬元和90-100萬元之間。公寓類型的產品總價帶大概位於2000-2300萬元之間，電梯大樓的總價則位於5500-6000萬左右。林昭志補充，雖然棒球比賽時的加油應援聲難以避免，但球賽不是天天都有，再加上天母棒球場禁止鳴笛、晚間10點後不許加賽，降低干擾，對房價的影響已不再劇烈。

至於新莊棒球場周遭的房市狀況，永慶房屋新莊區蔡紹安店長指出，在房價差不多的情況下，絕大多數的民眾都會優先選擇住在球場第一排。在鄰近綠地、採光良好的優勢下，球場的噪音、光害等問題，已不再是消費者特別擔心的缺陷。蔡紹安分析，新莊棒球場周遭以30年以上的公寓為主，根據樓層的高低，房價會有所不同，2、3樓的低樓層，平均單價大約在36-40萬元間；4、5樓的房屋大概在30-35萬元左右。