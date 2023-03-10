各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2023年2月稅後淨利為10.27億元，累計前2月稅後淨利為24.17億元。2月份台股狹幅整理，富邦人壽仍持續實現獲利，國內外股票、基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。美國就業與民間消費強勁，2月利率呈現反彈，預期聯準會續以較高利率來對抗通膨。利率走升長期有利於壽險公司提升經常性收益，維持適度流動性的策略下，以期彈性因應後續市況變化。另美國通膨下滑速度料將緩慢，2月美元呈現反彈，單月美元兌新台幣升值約1.42%，貢獻當月匯兌損益。本公司避險策略，動態調整替代避險及傳統避險比重，提升配置靈活度，並搭配外匯價格準備金降低部份匯兌波動。2月底外匯價格變動準備金餘額近350億，可為策略調整上提供彈性。

富邦人壽個體累計前2月初年度保費收入(First Year Premium)達141億元，總保費收入(Total Premium)達480.48億元，預估皆排名業界第二，2月初年度保費75.69億，較上月成長15.9%，成長動能主要來自投資型與利變型商品表現亮眼，其中投資型較上月成長30.5%、利變型較上月成長12.0%，另持續穩固長期經營利潤，強化分期繳銷售，分期繳商品較去年同期成長73.1%，表現亮眼。2月底資本水準維持良好，RBC與淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。

台北富邦銀行2023年2月稅後淨利18.18億元，單月獲利為歷年2月獲利次高，累積稅後淨利48.80億元，與去年同期持平，主因去年2月份認列轉投資廉價購買利益使基期較高。北富銀各項業務動能穩健，利息淨收益受惠升息及資產規模成長穩定增加，手續費淨收益較去年同期雙位數成長，主要來自財管收益提升，其中銀行保險商品收益年增超過2成，金融商品評價及已實現收益較去年同期增加超過20億，主要反映今年前二月金融市場回升，股債投資及衍商收益均有成長。截至2月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為706%，資產品質維持良好。Costco聯名卡已於2/1上市，帶動本行2月發卡近38萬卡，流通卡數突破500萬，較去年同期成長19%，國境解封帶動海外旅遊及消費大幅成長，累積前二月簽帳金額較去年同期成長16%。

富邦產險2023年2月稅後虧損23.39億元，累計稅後虧損24.47億元。由於台灣防疫政策陸續解禁，加上春節連假效應，致前2月實際確診率波動較大，理賠申請件數自2月也因長假後有所回升。公司積極處理賠款案件，2月份防疫險相關直接賠款金額41.96億、自留賠款金額32.78億，相關準備金餘額約24.86億。3月9日中央疫情指揮中心基於疫情趨緩，已公布自3月20日起，修正輕症將免通報、免隔離，富邦將持續關注疫情發展趨勢及防疫政策調整規劃，配合主管機關規範辦理相關事宜。

富邦證券2023年2月稅後淨利5.31億元，較前月增加0.68億元，累計1-2月稅後淨利9.95億元，較去年同期增加6.88億元，主因受惠市場行情，證券金融資產部位獲利較去年同期大幅成長。