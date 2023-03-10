大陸全國政協十四屆一次會議舉昨下午舉行第三次全體會議，選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。其中，原本呼聲很高的國台辦主任宋濤確定未晉升全國政協副主席。將任全國政協常委。

石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會副主席，王東峰當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會秘書長。