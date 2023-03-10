2連敗的古巴隊在10日經典賽預賽第3戰火力終於甦醒，全場猛敲21支安打，白襪隊大聯盟好手孟卡達（Yoan Moncada）單場3安、貢獻4打點，率隊以13比4擊敗巴拿馬，避免3連敗也保住晉級機會。

古巴前2戰分別不敵荷蘭、義大利，今天若再輸球將成為A組中首支遭到淘汰的球隊，古巴前2局各得1分取得領先，2局下投手出狀況，單局丟4分陷入落後，不過古巴打線在6局找到突破口，攻下4分逆轉，7局再猛攻10人次得到5分，最終就以9分差勝出。

「紅色閃電」火力復甦，全場21安中有4位打者是「猛打賞」，總教練強森（Armando Johnson）表示，雖然前2場輸球，但自己依舊相信球員能有這樣的能力。

明天古巴休兵1天，最終戰將碰上地主中華隊，強森提到，陣容上應該不會有太大調整，「我們一直都秉持同樣策略，不管是對中華隊還是其他球隊都是，每支球隊都有很好的表現，要專注才能贏球。」

有「猛打賞」表現的孟卡達則說：「自己只是盡本分把球打出去，同樣都是抱持積極態度，經典賽賽程很短，要更快調整才能幫助球隊，雖然前2場輸球但沒有因此感到挫折，同樣是鬥志高昂的來到球場。」

對於外界質疑前2戰輸球責任在於陣中幾位大聯盟球員沒有發揮，孟卡達認為，輸球不能怪某些球員，陣中每一個人都是關鍵人物，「大家都是職業球員，只是在美國或古巴打球而已，大家都知道自己該扮演的角色、責任，輸球不該責怪任何人。」