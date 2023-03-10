義大利導演朱賽佩托納多雷（Giuseppe Tornatore），最近推出新片《配樂大師顏尼歐》中，提到他與音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的初識經過與合作。不過顏尼歐一開始其實拒絕為《新天堂樂園》作曲，直到看過劇本後，竟主動打電話給當時還是菜鳥導演的托納多雷，才開啟這段改變影史的感人合作。托納多雷在回憶這段往事時，心中充滿感謝：「他待我如平輩，但我只是個新秀導演」。後來《新天堂樂園》連奪坎城影展評審團大獎、奧斯卡最佳外語片等大獎，顏尼歐更榮獲「英國奧斯卡」最佳電影音樂大獎。2人合作包括《海上鋼琴師》、《真愛伴我行》、《寂寞拍賣師》等10部電影，從電影到音樂都成為影史傳奇。

導演朱賽佩托納多雷（中）與顏尼歐（右）結識30年，合作過10部電影。（海鵬提供）

朱賽佩托納多雷與顏尼歐相差28歲，他們第一次合作《新天堂樂園》時，托納多雷只是個不折不扣的菜鳥導演，顏尼歐則已完成了他人生中500部電影配樂中的350部，完全是個殿堂級的配樂大師，卻正好對配樂工作心生倦怠。因此當《新天堂樂園》找上顏尼歐時，他當下毫不考慮就回絕了。不料該製片不死心仍將劇本寄給顏尼歐，最後竟成為他轉變心意的重要契機。顏尼歐在讀完劇本後，有打電話給導演托納多雷，邀他赴他家談談，還問他「你想要西西里民謠那類音樂嗎？」卻沒等他回答就說「我來做配樂」，並決定以全新曲風打造該片。整個相遇過程如今回憶起來，依然讓導演托納多雷十分感念。

朱賽佩托納多雷與顏尼歐共合作10部電影，其中最特別的就是《海上鋼琴師》。由於該片男主角提姆羅斯（Tim Roth）是最後臨時決定換角最後才「上船」，導演托納多雷為他趕寫劇本的同時，顏尼歐也開始編寫所有主題曲，兩人得同步進行、並相互諮詢。這時托納多雷才驚訝發現，顏尼歐因為成長與創作歷程的近似，竟將自己代入了片中年輕的鋼琴師「1900」角色，「無論如何，都不肯離開他用音樂打造的船」。該片深情飄逸的配樂，果然成為一大亮點。顏尼歐揉合了爵士、雷格泰姆和古典等曲風，藉由提姆羅斯「以88個琴鍵演繹出無盡的世界」，勇奪當年金球獎最佳配樂大獎。

電影《配樂大師顏尼歐》被譽為是顏尼歐莫利克奈的最完整肖像。該片導演、也是奧斯卡得主朱賽佩托納多雷，在與顏尼歐合作一部又一部的電影後，基於對他作為一個男人、以及藝術家的了解越來越深，終於費時5年完成這部電影。如同片中提及「他（顏尼歐）是所有人的人生背景音樂，我們工作、相愛、歡笑，都少不了他的音樂。」《配樂大師顏尼歐》將於3月17日在台上映。為讓觀眾更了解顏尼歐、更了解音樂電影，台中市「中山73影視藝文空間」將於明（11日）下午4點，邀請名音樂人林家樑（查拉） 舉辦免費專題講座「音樂電影作為一種電影類型」，解析電影與音樂密不可分的關係。