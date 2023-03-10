在台灣街頭，四處可見到手搖飲店的身影，不少人相當喜愛以一杯甜甜的飲品，撫慰心靈以度過種種煩心事。而女星王思平本身也是個飲品的愛好者，但她連喝一年半後發覺腹痛，經檢查後竟罹患輕微胃潰瘍。

女星王思平日前上節目，表示自己非常喜愛喝蜂蜜檸檬，不過喝完之後不僅打嗝，還會胃痛，且只有喝「蜂蜜檸檬」才會這樣，症狀持續長達半年，且狀況一直未有改善，她決定就醫照胃鏡，才發覺已經有「胃破皮」、「胃潰瘍」等症狀。

對此，該節目現場的肝膽腸胃科王威迪醫師表示胃潰瘍、胃食道逆流等情況都是胃酸過多所引起。以飲食情況來說，刺激性食物如辣椒、咖啡、甜食或酸性食物等等，就會刺激胃酸分泌，從而導致不舒服的症狀出現。

此外，王醫師也指出雖然腸胃不舒服的症狀可能是多方原因導致，但若確認是飲食習慣而非是壓力問題導致的腸胃不適，建議應避免攝取過量刺激性飲食，並調整飲食習慣。