台東縣長饒慶鈴今天視察台東首座旗艦兒童特色公園施工進度，現場宣布加碼800餘萬元更新既有遊戲區，並將有全台首座「倉鼠滾輪」遊具，要讓小朋友們玩瘋。

饒慶鈴今下午由建設處長蔡勝雄陪同，偕同特公盟祕書長潘汝璧、副理事長李玉華，視察台東縣立兒童運動公園施工進度時指出，去年台灣新生兒人數創歷史新低，各縣市新生兒人數皆呈現負成長，唯獨台東縣正成長，此次將再加碼856萬元更新體育場內既有兒童遊戲區，力拚今年暑假先開放一區供民眾使用。

特公盟祕書長潘汝璧表示，專為兒童打造的運動公園，透過孩童遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園；同時，她也很高興台東將有全台首座體建轉輪（倉鼠滾輪）設施，相信完工後孩子會爭相玩耍。這將是台灣地區的第1座，真為台東的孩子感到驕傲。

建設處說明，此次將再加碼856萬元更新體育場內既有兒童遊戲區，規畫為幼齡區（2歲-6歲），有別於目前施工中區域定位6歲-12歲體能挑戰區，力拼在今年暑假先開放1區供民眾使用，

另外，縣府未來並將攜手鄉鎮市長推動政策，到2026年縣內將新增13座兒童遊戲場，加上目前已完成的數量，未來全縣將有17座兒童遊戲場。