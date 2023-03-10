徐旻傾表示，去年股債不好，保險、投資單位有較大跌價損失，但過往年度有保留許多未分配盈餘，今年是可以拿來發放的。在依法提列各相關盈餘公積後，去年每股可分配的盈餘有1.1元的實力，且不包括資本公積及法定盈餘公積，就是純粹盈餘。但實際發放金額要考量業務成長、資本適足、投資人期待再提請董事會核准。

徐旻傾表示，按照業務團隊提的今年營運計劃，沒有要普通股現金增資規劃，但會視情況發行具有資本性質的特別股或次順位債券。

中信金控總經理陳佳文指出，今年金控最重要的目標有二大項，一是放在調整保險營運體質、二是銀行審慎樂觀，重點發展大陸、東南亞。他指出，今年整體環境不那麼樂觀，股債還是預期低迷，所以金控首要把保險公司營運體質調整好，不要只重量、會多發一些對價值有貢獻的保單，風控基本功努力做好，「不再犯防疫險同樣的錯」。

陳佳文指出，今年銀行審慎樂觀。未來經濟看好的區塊是大陸、東南亞，日本換央行總裁貨幣政策可能會改變，若能脫離零利率環境銀行就不那麼辛苦，中信是台灣最大的商銀，會掌握供應鏈重組契機讓海外營運步入更高境界，也會再加強SME的服務。

陳佳文指出，去年中信銀海外獲利151億元占稅前32％、年成長5％，獲利來源最大是大中華包括：香港、大陸及美國，日本因處負利率環境仍辛苦，但子行有不錯獲利，泰國LHFG金融集團在中信取得主導權後，去年存放款皆有二位數成長，但受疫情衝擊大，全年獲利只有15.6億元，對中信貢獻約7億元。但泰國經濟成長未來看好，供應鏈重組後，台商往泰移動，仍是重要據點。

中信金控去年稅後淨利為313億元、年減42％，仍名列金控同業前三名，若排除防疫保單相關損失,稅後淨利年減7％、中信銀行受惠於放款成長強健、淨利差顯著擴大、呆帳成本平穩、以及費用控制得宜，去年稅後淨利創新高，達371億、年成長25％為銀行同業第一。中信銀行資本強健，普通股權益比率為11％，銀行資產品質良好，逾期放款比率為0.49％全年呆帳成本為26個基點。