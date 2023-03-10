台塑四寶股利政策悉數揭曉。連二年集團獲利冠軍的台塑（1301）去年EPS5.68元，10日董事會通過配發現金4.2元；對照股價89.8元，現金殖利率4.68％。此外，台塑董事會也通過，董事長林健男免兼總經理職務，由原主督導PVC等塑化產品之資深副總郭文筆升任為代理總經理。

歐美升息放緩，市場庫存調整也近尾聲，加上經濟解封後有利加大催化醫療、基建、車用等利基需求，台塑今年台美中新投資將陸續完工，營運利基蓄勢發酵。

其中，台塑斥資11.48億美元（逾台幣350億元）之石化升級大佈局包括台灣年產10萬噸PVC廠去瓶頸工程、武醫材中心（含雙離子高分子複合膠粒）；大陸寧波年產60萬噸丙烷脫氫（PDH）廠新建工程將於第二季及下半年陸續完工。

轉投資台塑美國（持股22.66％）德州年產15.1萬噸VCM廠去瓶頸工程、路州年產11萬噸PVC廠擴建工程預計首季、下半年完工，擴大搶進後疫情之全球供應鍊調整商機。

台塑也積極開發生物可分解改質PP、PE供客戶轉用，並研發全回收（物理發泡EVA鞋材、全PP材質無塵衣、防護衣及耐寒外套）與綠色塑膠環境友善產品，並攜手上下游供應鏈推動ESG轉型。

展望後市，台塑董事長林健男指出，第二季亞洲有13座輕油裂解廠歲修，合計年產961萬噸，下游石化廠配合歲修或減產，供給減少，加上步入營建、汽車、家電、塗料、鞋材、農膜及食品包裝等需求旺季，石化產品價格看漲。

此外，大陸為振興經濟，繼去年底推出「信貸、債券、股權」三箭齊發後，近期更啟動刺激不動產景氣措施，房市已出現回溫跡象，加上推動基建及擴大汽車、家電、餐飲及家居等消費力度，也有利帶動石化需求。