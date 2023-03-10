經常流鼻水、鼻塞，或是皮膚搔癢難耐？皮膚科醫師吳明穎表示，這很可能不是過敏症狀，而是「組織胺」造成的，且日常飲食中，有不少會促進組織胺釋出，或本身就富含組織胺的食物，像是香蕉、番茄、咖啡、優格、茄子、菠菜等，若有類似過敏症狀出現，可以先試著減少食用，採取低組織胺飲食，以緩解不適症狀。

吳明穎在臉書粉專發文指出，「組織胺（Histamine）」是人體正常製造合成的一種化學訊息物質，如果免疫系統遇到潛在的過敏原，像是花粉、海鮮、灰塵、塵蟎、寵物的毛等，就會刺激肥大細胞釋出組織胺，組織胺進入血液後，進而導致後續的免疫反應，如血管水腫、癢、流鼻水或胃酸分泌等。

吳明穎表示，過多的組織胺會帶來類似過敏的症狀，像是眼睛紅癢、鼻塞、流鼻水、鼻子癢，或皮膚上出現紅紅突起的風疹塊、癢疹等，因此減少細胞分泌組織胺進入血流，就能幫忙緩解過敏的症狀。

吳明穎進一步說明，在日常飲食當中，有部分食物會促進組織胺釋放，包含酒精飲料、食品，水果類的香蕉、番茄、木瓜、草莓、鳳梨、柑橘等，堅果類的核桃、腰果、花生等，含有咖啡因的茶、咖啡、巧克力，以及含有食品添加物的加工食品（香腸、罐頭等）、醃漬食品（蜜餞、果乾等）。

另外還有一類食物本身就富含組織胺，如果食物放的時間較久，或有變質、發酵的情況，組織胺的濃度就會比較高，像是越沉越香的酒類、發酵製成的優格和酸菜，或各式煙燻加工食品都含有高濃度的組織胺；再者，帶殼海鮮、青皮紅肉的魚肉，以及看起來很健康的酪梨、茄子、菠菜、香菇、醋等，也都是富含組織胺的食物。

吳明穎說，如果經常覺得自己有類似過敏的症狀，可以先試著少吃一點上述提到的食物，觀察看看身體反應；不過她也提醒，體內的組織胺濃度不可能在短時間內出現劇烈變化，所以若要施行低組織胺飲食，還是需要持續約30天左右才能看到效果。

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